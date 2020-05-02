Более 70 южноуральцев прибудут в Челябинскую область из-за границы

Самолёты из Турции, Таиланда и Израиля ожидают в ближайшие несколько дней.

Послушать 00:00

В ближайшие несколько дней в Челябинскую область из-за рубежа вернутся более 70 жителей региона. Всего запланировано пять рейсов. Подробнее сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Завтра, 3 мая, в 8 утра на железнодорожный вокзал Челябинска приезжают 24 студента из Белоруссии. В этот же день в екатеринбургском аэропорту „Кольцово“ планируется к посадке рейс из Таиланда, на который зарегистрированы 14 южноуральцев»,— сообщили в правительстве.

4 мая там же запланирована посадка рейса из Таджикистана, на борту самолёта которого будет 17 человек из Челябинской области. 5 мая в международном аэропорту Уфы имени Мустая Карима должен приземлиться борт из Турции, на который зарегистрированы 8 южноуральцев. А 6 мая в «Кольцово» должен прибыть рейс из Израиля с 8 южноуральцами.

«Всем приезжающим гражданам выдаётся предписание Роспотребнадзора. Далее они направляются в пункт временного размещения на двухнедельную изоляцию под присмотром врачей. В обсерваторе берётся анализ на коронавирусную инфекцию»,— добавили в пресс-службе правительства области.

Напомним, в Челябинской области на сегодняшний день в пунктах временного размещения находятся 120 человек. Все они полностью здоровы.