Российских чиновников будут штрафовать за оскорбление граждан

Законопроект внесли в Государственную Думу.

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В России могут ввести штрафы для чиновников за оскорбление граждан. Законопроект о внесении изменений в статью, устанавливающую соответствующее наказаниее, внесли в Государственную думу.



Авторы проекта: секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Действующая редакция статьи 5.61 КоАП РФ не предусматривает ответственности за указанные противоправные действия, совершенные лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (обязанностей). Между тем в последнее время участились факты оскорбительных действий, унижающих честь и достоинства граждан, совершенных лицами, замещающими государственные или муниципальные должности», — цитирует текст проекта РБК.

Кроме того, в законопроекте сказано, что оскорбление может быть нанесено группе лиц, а распространяться оно может не только в публичных высказываниях, но и в интернете.