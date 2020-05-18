Последние звонки в режиме онлайн пройдут в Челябинске

Праздник будут отмечать нетрадиционно в связи с пандемией.

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Близится конец учебного года, по всей стране для школьников традиционно готовятся торжественные мероприятия. Однако в этом году привычных «линеек» не будет в связи с распространением коронавирусной инфекции. В Челябинской области рассматривают альтернативные варианты празднования.

«В рамках онлайн режима планируем последние звонки в образовательных учреждениях», — заявила начальник Комитета по делам образования Светлана Портье.

Похожий вариант празднования также озвучил министр образования региона Александр Кузнецов. Однако подробности разглашать не стал. Заявил, что есть определенные идеи.

«Проводиться будет, все отметим. Школы уже высказывают намерения провести в онлайн-формате. Областной последний звонок, видимо, мы будем проводить тоже онлайн», — цитирует Александра Кузнецова bfm74.ru.

Также он добавил, что школьники выйдут на учебу, как только соответствующие рекомендации даст Роспотребнадзор.