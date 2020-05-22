Большинство выпускников выбирают для обучения в вузе факультет ИТ

Об этом свидетельствуют результаты опроса.

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У выпускников российских школ узнали, на какие факультеты они планируют поступать в этом году. Сервисом «Интерактивная рабочая тетрадь Скайсмарт» было опрошено около 1 тысячи 200 учеников 11-х классов.

И большинство школьников — 20 процентов — планируют пойти учиться на факультет информационных технологий. Затем идет медицина, которую выбрали 12 процентов опрошенных. Замыкает тройку лидеров экономический факультет — 10 процентов.

Затем по популярности идут юридический (9 процентов), механико-математический факультеты (7 процентов), гуманитарные науки и иностранные языки — по 6 процентов. А физикой и биологией интересуются всего 5 и 4 процента выпускников соответственно. Об этом сообщает портал «РТ на русском».

К слову, 97 процентов всех респондентов готовятся поступать в настоящее время. И 90 процентов из них рассчитывают на бюджетные места в вузах.

Отметим, что выпускникам можно будет подать документы по результатам ЕГЭ сразу в несколько высших учебных заведениях, причем без личного присутствия. Зачисление пройдет в августе. Об этом накануне сообщил президент Владимир Путин.

«Кроме того, для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях. То есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года», — отметил глава государства.

Также большинство участников опроса отметили, что пандемия коронавируса никак не повлияла на их решение о поступлении в вуз и выбор факультета.

Напомним, что по решению главы государства Владимира Путина ЕГЭ начнется 29 июня. Сдавать экзамен будут только те выпускники, которые намерены поступать в вузы.