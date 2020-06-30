«Дистанционное обучение используется только тогда, когда оно необходимо»: Александр Кузнецов рассказал о планах на учебный год

Южноуральские школьники продолжат очное обучение в сентябре.

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В Челябинской области школьники в сентябре выйдут на очное обучение. О том, что дистанционное образование не будет внедряться на постоянной основе, рассказал министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

«Дистанционный формат обучения имеет право на жизнь, но он используется только тогда, когда он необходим. Никто не отменяет очного обучения наших детей. С 1 сентября дети придут в школы и будут заниматься, потому что образовательный процесс это не только обучение, это и воспитание, и социализация», — подчеркнул Александр Кузнецов.

Министр образования отметил, что слухи о том, что в сентябре часть школ начнут учебный год в дистанционном формате, появились из-за участия Челябинской области в проекте по созданию современной IT-инфраструктуры в образовательных учреждениях.

«Цифровая образовательная среда создается уже несколько лет в России, наш регион в числе еще 14, выиграл федеральные гранты на создание современной IT-инфраструктуры в образовательных учреждениях. У нас на данный момент в 219 школах региона будет создана мощнейшая IT-инфраструктура, включающая в себя и оргтехнику, и внутренние локальные сети. К этим школам будет подведен высокоскоростной интернет», — отмечает министр образования региона.

В рамках проекта школы будут оснащены оборудованием, которое позволит ученикам иметь доступ к материалам, размещенным на образовательных ресурсах. Там они смогут изучить и увидеть то, что в обычной жизни остается недоступным.