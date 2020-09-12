Новые правила для сдачи экзаменов на права разработали в МВД

Теперь кандидаты в водители не будут сдавать «площадку».

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В России изменится порядок сдачи экзамена на водительское удостоверение. Новую версию административного регламента проведения процедуры озвучили в МВД. Документ размещён на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Сейчас он находится на стадии обсуждения.



Так, одним из первых изменений в пояснительной записке к документу стоит пункт о проведении практического экзамена для кандидатов на право управления легковым и грузовым транспортом, автобусами и составами транспортных средств. Теперь сдача будет проходить только в условиях дорожного движения. Это значит, что так называемая «площадка» или комплекс упражнений на автодроме отменены для водителей данных категорий.

«С учетом изменений правил проведения экзаменов, предусматривающих проведение практических экзаменов на легковых, грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств только в условиях реальной дорожной обстановки, проектом административного регламента устанавливаются содержание, сроки и последовательность административных процедур проведения такого практического экзамена»,— гласит пояснительная записка.

Кроме того, под пересмотром находится и система оценки потенциального водителя, пересмотрены ошибки, влияющие на безопасность на дороге. Например, не пристёгнутый ремень и использование телефона во время движения будут являться основаниями для прекращения экзамена.

«Практический экзамен на право управления мотоциклами, мопедами, квадрициклами и трициклами сохраняется в действующем варианте — на площадках закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов. При этом, перечень проверяемых навыков дополняется новыми упражнениями, ряд упражнений претерпит изменения. Так, экзамен на право управления транспортным средством подкатегории „В1“ (квадрициклы и трициклы) дополнен проверкой у кандидата в водители навыков торможения транспортного средства и остановки при движении на различных скоростях, включая экстренное торможение, а также прямолинейного движения задним ходом»,— гласит текст пояснительной записки МВД.

Меняется и формат подачи заявления. Теперь, как пишут РИА Новости, желающему сдать необходимо предоставить пакет документов, само заявление же оформит сотрудник подразделения. Также регламент вводит получение выписки о выдаче прав. Она нужна для устройства на работу водителем и получения прав за границей.