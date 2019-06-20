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Ректор ЮУрГУ поздравил первого абитуриента

Приемная кампания стартовала в челябинских вузах.
сегодня в 17:31
  |  Общество

В челябинских вузах стартовала приемная кампания. Первым абитуриентом юургу стала Светлана Вострикова. Для поступления она выбрала магистратуру Института спорта, туризма и сервиса. Традиционно первого абитуриента поздравил ректор Южно-Уральского государственного университета.

Мы хотим, чтобы вы были первой не только по списку сегодня, но и в учебе. Желаем, чтобы вы успешно окончили наш университет и продвигались по жизни. Будем всячески вам способствовать. — пожелал девушке Александр Шестаков.

Светлана Вострикова окончила Челябинский государственный институт культуры и пришла в магистратуру ЮУрГУ за педагогическим образованием.

Так сложилось, что большую часть своей работы я провела в сфере образования. В связи с этим я решила получить педагогическое образование в ЮУрГУ, учиться в котором очень престижно. Я долго думала, мечтала. И сегодня стала первым абитуриентом, подав документы в Институт спорта, туризма и сервиса. Меня с цветами и подарками встретил ректор Александр Леонидович и пожелал мне успехов в учебе. Обещаю, что буду хорошо учиться.— сообщила сайту «Первый областной» Светлана Вострикова.

Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков отметил, что у выпускников школ с высокими баллами по результатам ЕГЭ есть преимущество при поступлении. Для высокобалльников предусмотрена повышенная стипендия, есть возможность качественно изучать английский язык, сдать экзамен IELTS и стажироваться в зарубежных университетах. Кроме того, в ЮУрГУ они получат качественое образование.

В нашем университете реализуется программа двойных дипломов, которая позволяет получить образование как в ЮУрГУ, так и за границей. Жизнь у студентов интересная: спорт и культура очень развиты в университете. Мы поддерживаем более 25 творческих коллективов. Абитуриенту с высокими баллами, хорошей мотивацией и желанием участвовать в общественной жизни нашего университета, будет гарантировано не только полное ярких впечатлений студенчество, но и качественное образование, которое обеспечит ему в дальнейшем социальный лифт. — отметил ректор ЮУрГУ.

К началу приемной кампании в вузе отреставрировали помещение, где принимают документы абитуриентов. В этом году в кампании работают более 150 человек, включая студентов-волонтеров и преподавателей-консультантов.

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