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/ Об учебе на факультете психологии расскажут в прямом эфире

Об учебе на факультете психологии расскажут в прямом эфире

Полезной информацией с абитуриентами поделятся студенты и преподаватели ЮУрГГПУ.
сегодня в 08:00
  |  Общество

Факультет психологии ЮУрГГПУ (ЧГПУ) был основан в 2001 году. Деканом факультета психологии является Валентина Долгова, профессор, доктор психологических наук, Гранд доктор философии по направлению «Общая психология, акмеология», Заслуженный работник высшей школы РФ.

Профессорско-преподавательский состав кафедры составляют 2 доктора наук и 16 кандидатов наук. На факультете работает психологический центр «АКМЕ», целью которого является модернизация учебно-воспитательного процесса в целях совершенствования подготовки педагога-психолога, повышения качества преподавания психологии. Выпускники факультета психологии востребованы на рынке труда и могут работать в образовательных организациях разного типа, учреждениях дополнительного и профессионального образования, учреждениях системы социального обеспечения, кадровых службах, в правозащитных организациях, диагностических, консультативных, коррекционных и развивающих центрах, психологами-консультантами в государственных и частных психологических службах.

Подробнее о факультете и процессе учебы на нем 19 июня расскажут в прямом эфире выпускники, студенты и преподаватели в пресс-центре ОТВ. Спикеры конференции: Валентина Долгова, декан доктор психологических наук, Наталья Кутепова, заместитель руководителя Аппарата Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, магистр психолого-педагогического образования, Карен Далакян, зоозащитник, президент Фонда защиты животных «Спаси меня», магистр педагогики, Анна Краснопеева, бакалавр педагогики, педагог-психолог 1 категории МАОУ «СОШ № 67 г. Челябинска, магистр педагогики, Александр Чиглинцев, доктор медицинских наук, профессор, магистр педагогики и Валентина Кожухова, студентка 4 курса факультета психологии, председатель студенческого самоуправления факультета психологии, победитель конкурса «100 лучших выпускников ЮУрГГПУ» (2019).

Прямая трансляция конференции будет доступна 19 июня с 11:00 часов (по челябинскому времени) на сайте 1obl.tv и во всех соцсетях «Первого областного». Также по ссылке можно задать свои вопросы спикерам.

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