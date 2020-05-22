Первые прививки от коронавируса начнут ставить группам риска

Об этом заявила глава Роспотребнадзора.

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С групп риска начнут прививать от коронавируса в России. По такому принципу будут действовать при условии, если много доз вакцины сразу создать не получится на уровне производства. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения Российской Федерации», — цитирует Попову РИА Новости.

Напомним, ранее она говорила, что в нашей стране будут сняты ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, лишь после создания вакцины. А глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что первые результаты ее испытания появятся в конце июля.