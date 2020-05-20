В Роспотребнадзоре назвали сроки болезни коронавирусной инфекцией

Выздоровление зависит от степени тяжести заболевания.

Послушать 00:00

Сроки лечения коронавируса составляют от 2 до 5 недель в зависимости от степени тяжести заболевания. Такие данные со ссылкой на Роспотребнадзор опубликовали сегодня, 20 мая, в телеграм-канале портала «стопкоронавирус.рф».



«Если заболевание проходит в легкой форме, то его продолжительность, как правило, составляет около двух недель. Как правило, такие пациенты не госпитализируются, а лечатся дома. При тяжелом течении COVID-19 длительность может составлять более 4-5 недель»,— говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что об окончательном выздоровлении можно судить по результатам ПЦР-теста. Также Роспотребнадзор напомнил, что при комнатной температуре SARS-CoV-2 способен сохранять жизнеспособность на поверхностях в течение 3 суток. Заражение может произойти через предметы домашнего быта, мебель, игрушки. Важным фактором является регулярное проветривание квартиры и влажная уборка всех поверхностей в помещении.

В Роспотребнадзоре напомнили: чтобы не допустить заражения близких, пациентам с COVID-19 нужно соблюдать изоляцию даже при отсутствии симптомов заболевания. Находясь на улице важно держать дистанцию не менее 1,5 метра. Не посещать мест скопления людей и детских площадок, не трогать лицо, волосы, глаза руками, а после возвращения тщательно вымыть руки с мылом и обработать антисептиком смартфон.