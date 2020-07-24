Новый учебный год в России планируют провести в очной форме

«Дистанционка» может вернуться из-за эпидемиологической обстановки.

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В России следующий учебный год может пройти в привычном режиме. Решение примут 20 августа в каждом регионе индивидуально, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Госдумы.

«За это отвечают руководитель субъекта Федерации и главный санитарный врач. По-разному сейчас складывается ситуация. В целом, могу сказать, из докладов, которые я слышал, что мы готовимся к нормальному 1 сентября», — сообщил Михаил Мишустин.

По словам премьер-министра, в первый класс этой осенью пойдут полтора миллиона учеников. Необходимо сократить вынужденный дистанционный формат обучения.

Напомним, школы всех субъектов России перешли на дистанционную форму в марте. Причиной стала пандемия коронавирусной инфекции.