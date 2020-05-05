Российские регионы освободили от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

Соответствующее постановление подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

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Правительство Российской Федерации в целях поддержки регионов приняло решение скорректировать график их выплат по бюджетным кредитам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, в этом году регионы полностью освобождаются от погашения долга. В 2021–2024 годах будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, а в 2025–2029 годах — остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.

Те средства, которые высвободятся в 2020 году, регионы смогут направить на ликвидацию последствий распространения коронавируса.

«...направление средств бюджета субъекта РФ, высвобождаемых в 2020 году в результате снижения объёма погашения задолженности по бюджетным кредитам, на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики субъекта РФ, с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции»,— говорится в документе.

Также эти средства могут быть направлены на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов бюджета региона по сравнению с 2019 годом.

Напомним, ранее президент РФ поручил к 5 мая разработать план поэтапного снятия ограничений. 6 мая, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Владимир Путин проведёт совещание, в ходе которого обсудит данный план.