Стало известно, как чувствует себя премьер РФ Михаил Мишустин

Глава кабмина находится в больнице с коронавирусом.

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​​Заражённый коронавирусом премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин чувствует себя нормально. Об этом сегодня, 3 мая, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.

«Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов, продолжает лечение. Самочувствие в целом нормальное. Он работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону»,— цитирует ТАСС слова представителя главы кабмина.

Напомним, о том, что Михаил Мишустин заразился коронавирусом, он сообщил Владимиру Путину в минувший четверг в формате видеоконференцсвязи. И сам принял решение госпитализироваться. Владимир Путин пожелал ему скорейшего выздоровления и попросил позвонить из больницы. Исполнять обязанности премьера на время лечения Мишустина будет его заместитель Андрей Белоусов. Владимир Путин уже подписал соответствующий указ.

Следом за премьером стало известно о том, что коронавирус также подхватили министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков. Причём изначально анализ показал положительный результат у Волкова, а следом и у Якушева. Сейчас они также получают необходимое лечение.