/ В Миассе разыскивают мошенницу, обманувшую пенсионерку на 15 тысяч рублей

Женщина представилась соцработником и попросила разменять крупные купюры.

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В Миассе участились случаи мошенничества. 26 января около 14 часов дня злоумышленница представилась работником социальной защиты и зашла в квартиру к 86-летней пенсионерке.

Пенсионерка вынесла шкатулку, в которой хранилась пенсия, и пошла за паспортом. В это время женщина обменяла деньги на купюры «банк приколов», после чего скрылась.

— комментирует пресс-секретарь ОМВД по г. Миасс Ольга Суханова

Выходя из подъезда подозреваемая попала в объектив камеры наблюдения. Позже женщину видели в торговом комплексе в центре города. Сейчас предполагаемую преступницу разыскивает полиция. Лиц, располагающих какой- либо информацией о разыскиваемой просят сообщить по телефону: 8-951-789-99-96.

Напомним, что настоящие соцработники не приходят домой к пенсионерам без предварительной договоренности. Впервые вызвать социального работника можно по телефону управления социальной защиты населения. Повторные посещения помощники также предварительно согласовывают.