Глобальное потепление ждет Россию уже в следующем году

Аномально жаркая погода накрыла Европу этим летом и отступать она не собирается.

В следующие пять лет Россию ждет новая волна глобального потепления. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН и климатолог Александр Чернокульский.

По словам ученого, подобная тенденция уже наблюдается в других странах как в последние годы, так и сейчас. А учитывая то, что на Россию надвигается блокирующий антициклон, то высока вероятность установления длительной жаркой погоды в каком-либо регионе страны.

«В этом году очень жарко было в Европе, 42-44 градуса. В России, наоборот, достаточно холодно, но это все один процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, в одной его части происходит заток тепла, в другой – холода. В ближайшие пять лет такое в России точно случится», — рассказал Чернокульский.

Главной причиной наступающего глобального потепления ученый называет бездействие общества. Однако в то же время климатолог отмечает, что, несмотря на серьезность проблемы, глобальной катастрофы вроде ледникового периода ждать не стоит.

Напомним, что последнюю неделю на Южном Урале стоит жаркая погода, сравнимая с той, которую описывает Александр Чернокульский. Она также сохранится и на следующей неделе: температура воздуха в Челябинской области будет опускаться ниже 25 градусов лишь изредка.