Россияне сократят расходы на 90% товаров

Падение спроса ожидается в алкоголе, косметике и бытовой технике.

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Из-за коронавируса потребительский спрос россиян снизился почти на 90% товаров и услуг. Также более двух третей жителей РФ прогнозируют наступление в стране рецессии и считают, что их ожидают худшие времена, говорят исследования компании BCG и холдинга «Ромир».



Финансовую незащищённость чувствуют 44% респондентов Москве. В регионах этот показатель возрастает до 47%. Помимо этого, 38% готовы снизить расходы на алкоголь, 32% — на косметику, макияж и парфюмерию. 31% респондентов собираются тратить меньше денег на бытовую технику, 29% — на мобильную технику, а 26% — на мебель и интерьер.

«Падение спроса ожидается в 90% товарных категорий, предупреждают исследователи. Наиболее пострадавшими окажется сфера развлечений и досуга. Россияне в текущий момент и в ближайшие шесть месяцев, даже при условии снятия ограничительных мер, будут сокращать расходы на досуг и отдых, рестораны, кинотеатры, спа-салоны и т. п», — пишет РБК со ссылкой на исследование.

Отметим, что в топ-5 категорий где россияне рассчитывают увеличить расходы находятся коммунальные услуги, домашний интернет, мобильная связь, лекарства отпускаемые без рецептов и свежие продукты. При этом настроения россиян в плане потребления оптимистичнее, чем у жителей США и Европы, где планируют экономить на 1-3% больше.