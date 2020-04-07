Россиянам не отключат коммунальные услуги за неуплату

Штрафы отменили до конца года.

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В России до конца года отменят отключение услуг ЖКХ за долги и штрафы на просрочку платежей. Такое решение приняли в правительстве РФ.

«Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги — газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут. Не будут начисляться пени и за просрочку взносов за капремонт и платы за жилье», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Решение прокомментировал депутат Госдумы Владимир Бурматов.

«Эти меры крайне актуальны в условиях пандемии, и сточки зрения сокращения потребности покидать самоизоляцию для внесения платежей по коммунальным услугам, а также с точки зрения возможности ослабления финансовой нагрузки на период распространения коронавируса», — подчеркнул Владимир Бурматов.

Добавим, что эти месяцы будут исключены из расчета межпроверочного интервала для приборов учета.