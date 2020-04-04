Россияне могут посещать гипермаркеты и супермаркеты

Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

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В период самоизоляции россияне могут ходить не только в магазины, расположенные рядом с домом, но и в гипермаркеты, и супермаркеты. Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, передаёт издание «РИА Новости».

Так, в Минпромторге сообщили, что региональные власти должны разъяснить гражданам, что они могут ходить в гипермаркеты, на рынки и ярмарки, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в магазинах, расположенных рядом с домом и рассредоточить людей по разным торговым форматам.

«При этом необходимо обеспечивать во всех торговых форматах соблюдение санитарных требований и принципов социальной дистанции между покупателями»,— цитирует министерство «РИА Новости».

Кроме того, регионам поручено обеспечить функционирование розничных рынков и ярмарок, чтобы не увеличивать нагрузку на магазины и, опять же, концентрацию в торговых залах. Должны работать в период самоизоляции и пункты выдачи товаров из интернет-магазинов, службы доставки заказов, а также строительные, ремонтные, сервисные организации, распределительные центры, производители фасовочных и упаковочных материалов, а также медицинские организации, осуществляющие осмотр и оформляющие медицинские книжки.