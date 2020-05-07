Россияне смогут воспользоваться навигатором по мерам поддержки от государства

Его разработало Агентство стратегических инициатив.

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Россияне могут изучить все меры поддержки, которые правительство принимает в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Собрать все в одном месте и разработать навигатор по мерам поддержки смогли сотрудники Агентства стратегических инициатив.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу максимально полно и достоверно информировать граждан и представителей бизнеса о способах получения льгот. Рассчитываю, что навигатор поможет каждому сориентироваться в общем реестре предоставляемых государством мер поддержки и выбрать подходящий для своей ситуации инструмент. Мы постарались сделать его максимально удобным для пользователей и с точки зрения поиска информации, и по содержательному наполнению», — сообщает генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Всего в навигаторе указаны 32 льготы, которые распределены на десять разделов, например: родители и дети, медработники, туристы или пожилые люди.

В нем подробно описано, кто может претендовать на подобную меру поддержки, а также в какое ведомство необходимо обратиться, для того, чтобы ее получить. Изучить навигатор можно по ссылке.