Сорок четыре новых случая коронавируса подтверждено в Челябинской области

За прошедшие сутки скончалась женщина с COVID-19 в качестве сопутствующего заболевания.

Послушать 00:00

Ещё 44 случая COVID-19 подтверждены в Челябинской области за прошедшие сутки. Всего за период пандемии количество заражённых коронавирусом в регионе составило 899 человек. Свежие данные сегодня, 7 мая, опубликовали в Минздраве Челябинской области.



«На утро 7 мая в регионе подтверждены 899 случаев заболевания COVID-19 (+ 44 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Больных COVID-19 — 735 человек. 148 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 7 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Также за сутки зафиксирована ещё одна смерть у пациентки с Covid-19 в качестве сопутствующего заболевания. По сообщению минздрава женщина страдала сердечной недостаточностью.

«За прошедшие сутки умер 1 человек, Пациентка 67 лет, сердечная недостаточность (COVID-19 сопутствующее)»,— отметили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что граждане с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах и получают необходимое лечение. Их контакты отрабатываю специалисты Роспотребнадзора. Кроме того, они фиксируются по обращениям на «горячую линию».