«Мы самые добросовестные»: челябинские пенсионеры на самоизоляции хотят голосовать на дому

Пожилые южноуральцы переживают, что не смогут изъявить волю из-за пандемии.

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Накануне голосования по принятию поправок в Конституцию РФ у пожилых людей возникает множество вопросов и опасений. Многие хотят сделать свой выбор, но берегут свое здоровье и опасаются выходить из дома.

«Мне 69 лет, сижу на самоизоляции, я никуда не выхожу, буквально три раза за последний месяц стала выходить. Гуляю только вокруг дома для здоровья, продукты мне приносит соседка. Очень хотелось бы проголосовать за Конституцию, но я однозначно не пойду, рисковать я не буду. Попрошу соседку, чтобы мне принесли, и на дому я хочу проголосовать. Таких, как я, много, пожилых, и мы самые добросовестные. Хотелось бы, чтобы составили какие-то списки, всех предупредили, что придут домой и помогут проголосовать», — обратилась в редакцию «Первого областного» жительница Челябинска.

Специально для тех, кто хочет сделать свой выбор, не нарушая самоизоляцию, в частности, для пожилых людей, Центральная избирательная комиссия еще раз разъяснила, как будет проходить голосование на дому. Также избирателям рассказали, что для этого необходимо сделать.

От вас требуется позвонить в свою участковую комиссию, обсудив удобное время для голосования. Свою просьбу можно передать через родственников или волонтеров. Голосование будет проходить с соблюдением всех санитарных норм. У членов комиссии и наблюдателей обязательно будут маски, перчатки, антисептики. Бюллетень, маска и перчатки, а также одноразовая ручка для избирателя будут упакованы в пакет. Важно, что голосование пройдет на лестничной площадке, с соблюдением дистанции, в дома члены комиссии заходить не будут. Передача всех документов также пройдет строго бесконтактным способом.

1. Покажите членам комиссии свой паспорт в развернутом виде на расстоянии;

2. Распишитесь о получении бюллетеня, заполните его и опустите в переносной ящик для голосования;

3. Готово! Вы проголосовали.

Если у вас остались вопросы по порядку голосования на дому, посмотрите специальный ролик.