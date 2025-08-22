Россияне назвали ассоциации с цветами государственного флага

Для 80% опрошенных триколор символичен

Чистота и мир, преданность и вера, сила и мужество. Это смыслы, которые обычно закладывают в цвета государственного флага РФ. Сегодня, 22 августа, — его день. Каждый пятый россиянин (20%) затрудняется назвать значения триколора, а 80% заявили, что для них цвета флага символичны, выяснил Институт социального маркетинга (Инсомар). С исследованием ознакомился корреспондент ИА «Первое областное».

Официально значения цветов нашего национального флага не установлены. Социологический опрос показал, что белый цвет для большинства опрошенных (25%) ассоциируется с чистотой помыслов. У 12% — это символ веры в светлое будущее, у 11% — свободы и независимости. Варианты «мир, дружба, спокойствие» и «небо, воздух, облака» получили по 8%.

Синий цвет 31% россиян связывает с мирным небом, 18% — с морской державой. У 19% респондентов красный цвет — это кровь, пролитая за Отечество. Для 12% — символ силы, мощи и уверенности. У 10% он вызывает ассоциации с СССР, у 9% — с гордостью и патриотизмом.

Интересно, что значения цветов государственного флага РФ различаются у людей разных возрастов. Молодежь обычно связывает белый цвет со свободой и независимостью. Красную часть триколора они ассоциируют с силой, мощью и уверенности. При этом у граждан старше 45 лет этот цвет воспринимается как символ СССР.