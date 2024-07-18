30‑метровый российский флаг растянули на улице Челябинска

Он украсил площадку у ЛА «Трактор»

Около двух сотен человек развернули российский триколор размером 10 на 30 метров на выставке трофейной техники НАТО. Как рассказали в правительстве региона, это был флешмоб под названием «Танкоград Zа СВОих».

«Жители и гости южноуральской столицы встали плечом к плечу и растянули триколор — символ духовности, традиций и силы народов России», — поделились в правительстве.

Участниками акции стали неравнодушные челябинцы и гости южноуральской столицы: дети, взрослые, пенсионеры, волонтеры, активисты и общественные деятели.