Вся Челябинская область отмечает сегодня День России. В Челябинске праздничные мероприятия проходят во всех парках, а также на Кировке. Наш фотокорреспондент Дмитрий Сопильняк заглянул в парк Тищенко, где устроили настоящий семейный праздник, передает ИА «Первое областное».
Для детей на праздничной площадке установили гигантскую раскраску — она сразу же стала центром притяжения малышей.
Также юных гостей праздника учили делать открытки.
Нашлось место и для интеллектуальных игр: челябинцы могли поиграть в шахматы или шашки.
Кульминацией праздника стал вынос восьмиметрового российского флага.
Тем временем со сцены звучали известные мелодии в исполнении эстрадного оркестра Антона Бугаева.
Участие во всех активностях принимал и верблюжонок Отвин — талисман телеканала ОТВ.
Праздник получился по-настоящему семейным.