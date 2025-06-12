Вся Челябинская область отмечает сегодня День России. В Челябинске праздничные мероприятия проходят во всех парках, а также на Кировке. Наш фотокорреспондент Дмитрий Сопильняк заглянул в парк Тищенко, где устроили настоящий семейный праздник, передает ИА «Первое областное».

Для детей на праздничной площадке установили гигантскую раскраску — она сразу же стала центром притяжения малышей.

Также юных гостей праздника учили делать открытки.

Нашлось место и для интеллектуальных игр: челябинцы могли поиграть в шахматы или шашки.


Кульминацией праздника стал вынос восьмиметрового российского флага.


Тем временем со сцены звучали известные мелодии в исполнении эстрадного оркестра Антона Бугаева.

Участие во всех активностях принимал и верблюжонок Отвин — талисман телеканала ОТВ.

Праздник получился по-настоящему семейным.