В челябинском парке Тищенко развернули 8-метровый флаг в День России

Гостей развлекал эстрадный оркестр Антона Бугаева



Вся Челябинская область отмечает сегодня День России. В Челябинске праздничные мероприятия проходят во всех парках, а также на Кировке. Наш фотокорреспондент Дмитрий Сопильняк заглянул в парк Тищенко, где устроили настоящий семейный праздник, передает ИА «Первое областное».

Для детей на праздничной площадке установили гигантскую раскраску — она сразу же стала центром притяжения малышей.

Также юных гостей праздника учили делать открытки.

Нашлось место и для интеллектуальных игр: челябинцы могли поиграть в шахматы или шашки.





Кульминацией праздника стал вынос восьмиметрового российского флага.





Тем временем со сцены звучали известные мелодии в исполнении эстрадного оркестра Антона Бугаева.

Участие во всех активностях принимал и верблюжонок Отвин — талисман телеканала ОТВ.

Праздник получился по-настоящему семейным.