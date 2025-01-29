В оздоровительных лагерях Челябинской области будут поднимать флаг России

Минпросвещения РФ представило единую программу воспитания школьников

Детские лагеря России будут работать по единой программе воспитания школьников. Закон об этом еще в декабре подписал президент РФ Владимир Путин. А сейчас на федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект программы и ведется его обсуждение. Высказать свое мнение может любой гражданин.

Проект направлен на воспитание детей в рамках традиционных для России духовно-нравственных ценностей и содержит примерный календарный план воспитательной работы. В плане приведены основные праздники и памятные даты, которые должны учитывать при организации смены. Например, День снятия блокады Ленинграда, День российской науки, День воссоединения Крыма с Россией, Всемирный день театра, День Победы, День России, День российского кино.

Программа воспитательной работы разделена на три блока.

Первый блок «Мир: наука, культура, мораль» предполагает организацию конструкторской, исследовательской и проектной деятельности, просмотр научно-популярных фильмов, встречи с интересными людьми, дискуссионные клубы.

Второй блок «Россия: прошлое, настоящее, будущее» предполагает подъем государственного флага, проведение «часов Памяти» и «часов Мужества», вовлечение ребят в проект «Без срока давности», литературные вечера.

Третий блок «Человек: здоровье, безопасность, семья, творчество, развитие» включает спортивные мероприятия, профилактические беседы о вреде алкоголя и табака, о недопустимости буллинга, об опасности сект.

«В первую очередь эту программу будут внедрять муниципальные лагеря, но и частные в стороне не останутся, ведь мы живем в одном обществе. Бояться новой программы точно не следует. Многие пункты этой программы уже имеют место при организации воспитательной работы в лагерях», — рассказала ИА «Первое областное» заместитель директора одного из частных оздоровительных лагерей Челябинской области.

Материал создан ИА «Первое областное»