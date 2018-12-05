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сегодня в 16:20
Двухметровую сосну разыгрывают среди челябинцев под Новый год
Чтобы получить дерево, нужно хорошо знать город и любить загадки.
/ Россияне рассказали, где хотят провести новогодние каникулы

Россияне рассказали, где хотят провести новогодние каникулы

В топ-5 туристических направлений попал Симферополь.
сегодня в 20:16
  |  Общество

Самыми популярными туристическими направлениями на новогодние каникулы у россиян стали Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ставропольский край и Крым. Последний, кстати, попал в топ турнаправлений впервые, сообщает газета «Известия».

Оказалось, такая популярность Крыма — вполне логична. В этом году в Симферополь стало легче попасть.

Прежде всего это логистические факторы: повышение транспортной доступности Крыма благодаря открытию моста через Керченский пролив и нового современного пассажирского терминала в аэропорту Симферополя. Плюс к этому, сказалось и снижение стоимости авиаперелета в среднем на 39% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. — прокомментировал Олег Сафонов, Глава Ростуризма.

Ко всему прочему, на данный момент в Крыму реализовывается программа Ростуризма «Доступное путешествие», благодаря которой проживание в гостиницах отличается невысокими ценами.

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