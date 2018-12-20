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/ Россияне предпочитают гостить у Деда Мороза, а не у Санта-Клауса

Россияне предпочитают гостить у Деда Мороза, а не у Санта-Клауса

Поездки в Великий Устюг оказались популярнее, чем в Финляндию.
сегодня в 14:06
  |  Общество

Россияне предпочитают гостить у Деда Мороза, а не у Санта-Клауса. В Великий Устюг приезжает больше российских туристов, чем в Финляндию, сообщает газета «Известия».

Так, за последние пару лет в Великий Устюг приехали около 300 тысяч человек. В прошлом году праздновать с Дедом Морозом решились около 175,8 тысяч туристов.

По данным на начало декабря, уровень бронирования на предстоящие праздники уже превысил показатель на аналогичную дату прошлого года на 5%. — прокомментировал ситуацию глава Ростуризма Олег Сафонов.

Кроме того, он отметил, что количество забронированных билетов на самолеты до Финляндии снизилось на 25%. На родину Санта-Клауса собираются всего около 30 тысяч туристов из России.

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