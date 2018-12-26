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/ Стать поп-звездой и найти любовь всей жизни загадывают россияне Деду Морозу

Стать поп-звездой и найти любовь всей жизни загадывают россияне Деду Морозу

Взрослые не стесняются писать зимнему волшебнику.
сегодня в 15:46
  |  Общество

Даже взрослые россияне продолжают верить в Деда Мороза и его магическую силу. Волшебник, по их мнению, может выполнить все желания, если его об этом попросить. Что именно хотят от Деда Мороза жители России, выяснили представители сервиса бесплатных объявления Авито.

Самым популярным желанием оказалось приобретение недвижимости. Вложиться в квартиру или дом мечтают сразу 53% написавших письмо. В два раза меньше россиян чувствуют себя бизнесменами, и готовы начать свое дело — 22%. Почти такое же количество довольны сферой деятельности, но хотят повышения или хотя бы увеличения зарплаты.

Около 15% собираются сменить место работы, а 4% - устроиться на первую работу. При этом большая часть респондентов — 27% - не ждет от следующего года никаких перемен в карьерном плане. Почти треть россиян (30%) в новом году хотят поменять машину. По 9% надеются сдать на права и приобрести первое авто. Всего 5% думают над тем, чтобы продать машину без приобретения замены. — сообщает РИА Новости со ссылкой на Авито.

Что касается крупных покупок, то о приобретении мебели задумываются только 23% россиян, и желают у Деда Мороза новый диван или кухонный гарнитур. 17% мечтают о бытовой технике, 12% об электронике.

Среди необычных пожеланий в письмах Деда Мороза встретились следующие: найти любовь всей жизни, получить депутатское кресло, купить доллар за 26 рублей, оказаться в СССР, высыпаться за 4 часа или стать звездой, прямо как Бритни Спирс.

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