/ Десятки Дедов Морозов прогулялись по парку в Златоусте

Там состоялся традиционный парад зимних волшебников.

В Златоусте состоялся парад Дедов Морозов. Несколько десятков старичков с белоснежной бородой прошли по одной из центральных улиц города. Вместе с ними по улице передвигалась и толпа ряженных людей.

Колонна из нескольких сотен человек двигалась по проспекту Гагарина к парку «Крылатко». Там для жителей города была подготовлена обширная развлекательная программа с песнями, плясками и конкурсами.

Для детей это новогоднее настроение и воспоминания, а для нас это счастье дарить детям улыбки и подарки. Это гораздо приятнее, чем сидеть дома и ничего не делать. — отметил один из жителей Златоуста Артём Загитов.

Парад Дедов Морозов проводится в Златоусте уже в 3-й раз. Особенность этого года — танцевальный баттл новогодних волшебников. Кроме того, в ДК «Булат» впервые состоялся конкурс «Снегурочка для Деда Мороза», в финал которого вышли 5 юных красавиц от 6 до 15 лет. Два месяца они участвовали в мастер-классах, фотосессиях и готовили творческие номера. Главный приз конкурса — возможность выйти вместе с Дедом Морозом на сцене парка Крылатко в Рождество и поздравить горожан с праздником.