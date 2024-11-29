Россияне дарят на Новый год подарки себе и питомцам

При этом большую часть презентов люди заказывают онлайн

«Почта России» провела новогодний опрос россиян, чтобы узнать, кому обычно они дарят подарки к Новому году. Оказалось, что многие не забывают себя любимых и домашних питомцев, сообщает пресс-служба УФПС РФ по Челябинской области.

Так, 59% людей, участвовавших в опросе на сайте «Почты России», намерены сделать новогодний подарок себе.

Еще 36% опрошенных одарят своих домашних животных.

При этом большая часть участников опроса предпочитает онлайн-покупки — 67% респондентов выбирают интернет-магазины и маркетплейсы для приобретения новогодних подарков. При этом большинство онлайн-покупателей не спешат с получением своих заказов: 56% готовы ждать доставку в течение 3—5 дней, и лишь 14% ориентируются на экспресс-доставку в 1—2 дня.

«Онлайн-шопинг становится неотъемлемой частью новогодних традиций, позволяя людям легко находить и заказывать подарки для себя, близких и своих любимцев, а сотрудничество почты с ключевыми маркетплейсами помогает получать покупки даже в самых удаленных точках страны», — отметил первый заместитель генерального директора «Почты России» Максим Цыпин.

Личная покупка в торговых центрах остается актуальной для 47% дарителей.