/ Три дня выходных ждут россиян после удлиненной рабочей недели

Отдых приурочен ко Дню России.

День России подарит жителям страны сразу три выходных. Период с 10 по 12 мая официально объявлен нерабочим. Об этом заявил Роструд. Правда, за выходной понедельник придется отработать лишний день в предыдущую неделю. Всем работникам нужно будет выйти в субботу, предшествующую праздникам.

Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной — с понедельника, 4 июня по субботу, 9 июня, включительно. Выходной день со следующей субботы перенесен на понедельник, 11 июня. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня подряд — с воскресенья, 10 июня, по 12 июня (День России), который в текущем году приходится на вторник. — цитирует представителя Роструда «Интерфакс».

Затем на 3 месяца россиянам придется забыть о затяжных выходных, связанных с праздниками. Следующая знаменательная для России дата — 4 ноября, День народного единства. Праздник выпадает на воскресенье, и следующий за ним понедельник автоматически становится нерабочим.