Дожди грозы и град придут в Челябинскую область

Региональное МЧС вынесло предупреждение.

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В Челябинской области ожидается ухудшение погодных условий. Во вторник, 12 мая, в отдельных районах пройдут сильные дожди, грозы и град. Сильные порывы ветра достигнут 21 м/с.



«Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможны повреждения слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров»,— предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

По возможности нужно ограничить выход из зданий. Не оставляйте детей без присмотра. Закройте окна, не подходите близко к деревьям, рекламным щитам и оборвавшимся проводам. Будьте предельно осторожны с огнем. Во время грозы необходимо отключить все электроприборы.

В случае необходимости звоните на телефоны «01», «101» и «112».