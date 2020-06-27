Хакеры атаковали сайт Центрального Избиркома России

Об этом сообщили в одной из социальных сетей ведомства.

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Накануне представители Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации сообщили о том, что кто-то атакует сайт ЦИК. Сообщение появилось в официальном телеграме Избирательной комиссии.

«Фиксируем: на сайт ЦИК России идет DDoS-атака...»— говорится в сообщении.

Как передаёт издание «Интерфакс», заместитель председателя избирательной комиссии Николай Булаев во время заседания информационного центра по общероссийскому голосованию заявил о том, что неизвестные сообщили ему о поступлении 240 тысяч запросов в секунду. Однако, по его словам, сайт функционирует нормально, и никаких проблем не обнаружено.

Отметим, с помощью DDoS-атаки хакеры создают на сайтах такие условия, при которых пользователи не могут получить к ним доступ из-за перегрузки сервера.

Напомним, голосование за внесение поправок в Конституцию РФ началось 25 июня. Проголосовать можно как на избирательных участках, так и дистанционно. Как отмечает председатель ЦИК России Элла Памфилова, если кто-то не смог проголосовать онлайн в силу каких-то причин, то отдать свой голос можно 1 июля с помощью бумажного бюллетеня на избирательном участке.