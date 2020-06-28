Иностранные хакеры атакуют сайт Конституции РФ

По заявлению представителей ЦИК России, атаки идут, предположительно, из Сингапура и Великобритании.

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Сегодня с самого утра, 28 июня, специалисты Центральной избирательной комиссии России фиксируют новые хакерские атаки. В этот раз атакуют сайт конституция2020.рф. Подробнее сообщили в официальном Telegram-канале ЦИК России.

«С самого утра фиксируется DDoS-атаки на сайт конституция2020.рф. Предположительно из Великобритании и Сингапура»,— говорится в сообщении.

Несмотря на это, сайт на данный момент работает исправно.

Напомним, ранее ЦИК России сообщал о том, что DDoS-атака фиксировалась на сайт самой Центральной избирательной комиссии. Неизвестные писали заместителю председателя избирательной комиссии Николаю Булаеву о том, что на сайт поступает 240 тысяч запросов в секунду. Однако, по его словам, сайт также функционировал нормально.

Отметим, с помощью DDoS-атак хакеры создают на сайтах такие условия, при которых пользователи не могут получить к ним доступ из-за перегрузки сервера.