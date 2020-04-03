На субботники в Челябинске выйдут работники ЖКХ

Всем остальным важно оставаться дома.

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Обычно с наступлением апреля и сходом последнего снега все люди выходят на традиционные субботники, чтобы убрать весь накопившийся за зиму мусор.

Только с режимом обязательной самоизоляции, который продлится в Челябинской области минимум до 19 апреля, это будет довольно сложно сделать. Поэтому губернатор Алексей Текслер рассказал, как в этом году будут проведены первые субботники в регионе.

«Жилищно-коммунальные структуры все работают. Субботники и уборки будут организованы с помощью всех работающих служб», — заявил Алексей Текслер.

Отметим, что в данный момент важно оставаться дома. По всем вопросам, связанным с самоизоляцией и коронавирусом, в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия: 8-800-201-41-88.