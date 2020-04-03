Платежи за услуги ЖКХ пока никто не отменяет

Проблему об отсрочках будет решать правительство России.

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В условиях продления режима обязательной самоизоляции многие россияне столкнулись с проблемой оплаты кредитов, ипотек и услуг ЖКХ. В связи с этим возникает большое количество вопросов и требований об отсрочках платежей.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 3 апреля, заявил о том, что сфера оплаты кредитов, ипотеки и ЖКХ является одной из самых проблемных и требует много внимания. И решение данной ситуации будет приниматься правительством Российской Федерации.

«Уже объявлены некоторые меры системообразующих банков об отсрочках, снижение процентов, реструктуризации тех долгов, которые есть. Но нам важно сосредоточиться на принятии решений и по другим мерам поддержки. Эту проблему необходимо обозначить правительству Российской Федерации», — заявил Алексей Текслер.

Он отметил, что вопрос по решению данных проблем находится в процессе работы. Сейчас правительство вместе с банками собирает статистику о нынешней ситуации граждан. После этого уже будут введены определенные меры поддержки.

Напомним, что по всем вопросам о режиме обязательной самоизоляции или коронавирусу, в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия: 8-800-201-41-88.