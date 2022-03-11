Россия сняла ковидные ограничения на полеты в восемь стран

Изменения распространяются на регулярные и нерегулярные рейсы

Россия снимает введенные из-за распространения коронавирусной инфекции ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе, сообщается на официальном сайте Росавиации.

«Полеты будут осуществляться на взаимной основе между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан и Исламской Республикой Иран на основании положений двухсторонних межправсоглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей авиационных властей», — говорится в сообщении.

При этом сохраняется обязанность туристов, не вакцинированных от ковида, по прилете в Россию из заграничных стран проходить ПЦР-тестирование и соблюдать изоляцию до получения результатов, которые затем нужно передать на «Госуслуги».

Напомним, в России вновь продлили ограничение авиасообщения по направлению на юг и в центральную часть страны. Сообщается, что ограничения будут действовать до 20 марта.