Отпуск за границей: какие страны ослабили и отменили ограничения для туристов

Рассказываем, как изменились антиковидные меры для туристов с марта 2022 года

В разных регионах и странах мира продолжают действовать коронавирусные ограничения. Впрочем, ряд государств ослабляет эти меры, чтобы возобновить прием туристов. Сперва тренд на отмену всех ограничительных мер появился в европейских странах, а позже и в части азиатских, отмечают в Ассоциации туристических операторов России (АТОР). Разбираемся, что нужно знать туристам, отправляющимся за границу.

Какие требования в странах ЕС?

Молдавия с 16 марта отменила все въездные и внутренние ковид-протоколы. Иностранцам больше не надо предъявлять на границе сертификат о вакцинации или справки о тестах. Эти медицинские документы не потребуются и при посещении общепита и других общественных мест. Отменен обязательный масочный режим.

В Болгарии отменили «зеленый» сертификат для посещения общественных мест. Учебные заведения возобновят работу в нормальном режиме.

Германия сняла большинство ограничений по ковиду. Маски больше не понадобятся в школах и супермаркетах, но останутся обязательным в медицинских клиниках и домах престарелых.

Великобритания отменила оставшиеся ограничения на въезде, включая ПЦР-тесты для непривитых туристов.

Греция больше не требует заполнять форму поиска пассажиров. Не обязательно заполнять такую анкету и перед вылетом в Румынию.

Нидерланды с 23 марта планируют снять все ковидные ограничения, в том числе, и на въезде для путешественников из стран за пределами ЕС. Внутри страны отменят требование о масках в общественном транспорте и ковид-сертификатах для посещения общественных мест.

Для поездки во Францию тем, кто привит вакцинами, одобренными ЕМА и ВОЗ, потребуется предъявить прививочный сертификат. Остальным понадобится справка о выздоровлении или отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный за 72 часа до вылета. В аэропорту возможен выборочный медицинский осмотр и тестирование пассажиров. Если результат теста окажется положительным, турист отправится на карантин.

Кроме того, во Франции больше не требуется предъявлять справку о вакцинации при посещении баров, ресторанов, стадионов, театров и других крупных мероприятий. Отменен и масочный режим.

В Италии с 1 апреля ковид-сертификаты не потребуются для посещения большинства мест на открытом воздухе, а с 1 мая о специальном пропуске можно забыть и в закрытых помещениях. Отменяется также карантин для контактировавших с заболевшими.

Изоляция будет обязательна только для тех, кто получил положительный результат теста на ковид. Ношение масок в закрытых помещениях будет обязательным до 30 апреля. Для въезда в Италию россиянам требуется лишь отрицательный результат ПЦР-теста.

А в Азии какие требования?

В Узбекистане отменили условие обязательного предоставления ПЦР-теста для въезда для иностранцев, имеющих сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. Узбекистан признает российскую вакцину «Спутник V».

Если у туриста нет вакцины, он должен иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не менее чем за 72 часа до прилета в страну. В случае если нет ни того, ни другого документа, нужно будет сдать экспресс-тест при пересечении границы.

В Таиланде приняли решение отменить требование предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного до поездки. Новое правило будет применяться ко всем схемам въезда — Test & Go, «Песочница» и Alternative Quarantine (для туристов без вакцины). Российские туристы уже с 1 апреля смогут воспользоваться послаблениями.

Еще одно нововведение, которое начнет действовать с 1 апреля, — сокращение карантина. Условный карантин для туристов, приезжающих в рамках «Песочницы», будет сокращен с 7 до 5 дней. То есть бронировать отель категории SHA Extra Plus теперь можно на 7 ночей.

Для программы Alternative Quarantine срок карантина, который необходимо проводить в номере своего отеля, сокращается до 5 дней. А для туристов, приезжающих в Таиланд по программе Test & Go, сокращен до 1 дня.

Камбоджа больше не требует от привитых туристов тестов на COVID-19. Непривитых по-прежнему ждет карантин в течение 14 дней. Власти также планируют возобновить выдачу виз по прибытии, хотя сроки этого пока не объявлены. Из российских вакцин в Камбодже признают «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпикВакКорона».

Для въезда во Вьетнам туристам потребуется отрицательный тест на ковид, а по прибытии путешественников ждет экспресс-тестирование. Еще одна хорошая новость — россияне снова могут находиться без виз во Вьетнаме до 15 дней.

Бангладеш больше не требует тестов на ковид до вылета у путешественников, привитых вакцинами, одобренными ВОЗ.

Монголия открыла свои границы для туристов, отменив почти все санитарные требования к прибывающим из-за рубежа. Отменены карантин, ПЦР-тесты и экспресс-тестирование по прибытии. Из обязательных требований остается лишь заполнение анкеты о состоянии здоровья по прибытии в Монголию.

Требования для прочих стран

Мальдивы больше не требуют ПЦР-тестов у непривитых туристов. Также там отменили масочный режим.

Маврикий отменил ПЦР-тест до вылета для вакцинированных туристов. Ранее они должны были предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета. Тем не менее, тестирование на коронавирус по прибытии остается обязательным.

Иран — вакцинированным путешественникам не нужно делать ПЦР-тест за 72 часа до прибытия в страну. Достаточно будет предъявить свидетельство о вакцинации («Спутник V») на английском языке.

С февраля 2022 года ряд стран также заявлял об ослаблении антиковидных мер для путешественников.