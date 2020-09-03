Россияне снова могут летать в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

Распоряжение подписал премьер-министра Михаил Мишустин.

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Россия восстанавливает международное авиасообщение с тремя странами. Рейсы вновь будут отправляться в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы. Премьер министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об этом 2 сентября 2020 года.

«В египетский Каир в неделю будут летать три рейса, два раза в неделю будут совершаться перелеты в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и аэропорт Велана на Мальдивах», — сообщает «Российская Газета».

Кроме того, издание отмечает, что рейсы в Швейцарию будут увеличены до четырех в неделю. Дважды в неделю из Москвы в Женеву будут летать борты «Аэрофлота», еще два раза в Цюрих и обратно будут летать самолеты компании Swiss Air.