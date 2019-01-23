/ Уроженка Челябинска избила таксиста в Москве и угнала его авто. ВИДЕО

Женщину задержали оперативники Центрального Административного Округа.

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Оперативники Центрального Административного Округа Москвы задержали 32-летнюю женщину, подозреваемую в угоне такси. По информации ряда СМИ, участница инцидента — уроженка Челябинска.

Как поясняют в пресс-службе ГУ МВД по Москве, конфликт женщины с водителем произошел на проезжей части Садовой-Самотечной улицы. В Оружейном переулке столицы неизвестная подошла к остановившемуся такси «Хендэ», за которым был 52-летний москвич. Между ними возник конфликт, после чего женщина избила водителя и угнала его машину.

Сотрудниками полиции незамедлительно был введен план «Перехват». В результате оперативно-розыскных мероприятий около одного из домов на Ленинградском шоссе автоинспекторы обнаружили угнанный автомобиль. Вскоре оперативники задержали подозреваемую, которая проживала по данному адресу. — сообщается в заявлении пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемая заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.