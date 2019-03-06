/ Областная детская больница получила уникальный анализатор крови

Аппарат позволит диагностировать не только заболевания крови, но и вторичные изменения в системе свертывания.

Анализатор гемостаза экспертного класса получила Челябинская областная детская больница, на базе которой работает онкогематологический центр им. В. Герайна. Многие годы диагностика патологии гемостаза в стенах ЧОДКБ проходила с помощью ручных методик, что затрудняло выполнение редких, затратных исследований и имело субъективные отклонения по точности результатов. Однако теперь в лаборатории больницы появился анализатор гемостаза ACL TOP 300.

Сбылась мечта наших докторов. Раньше пациенты с разными формами гемофилии не могли обследоваться сразу по всем направлениям, быстрая диагностика заболевания была достаточно трудновыполнимой, не было возможности постоянно мониторировать состояние пациентов, а от этого зависело лечение и качество их жизни. Новый аппарат позволяет в кратчайшие сроки выполнить самый широкий спектр коагулологических исследований, в том числе диагностировать все виды гемофилии. — рассказала сайту «Первый областной» заместитель главного врача по онкогематологии ЧОДКБ, руководитель детского областного онкогематологического центра им. В. Герайна, доктор медицинских наук Ирина Спичак.

На данный момент клиническая лаборатория ЧОДКБ имеет возможность на современном уровне диагностировать не только врожденные заболевания крови, но и изменения в системе свертывания.

В этих возможностях заинтересованы многие специалисты: врачи-гематологи, реаниматологи, неонатологи, хирурги и другие. Новые микрометодики, когда для анализа нужно всего 1 мл крови вместо 10 мл, особенно порадовали врачей, занимающихся лечением детей раннего возраста. — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

Аппарат уже продемонстрировали специалистам медучреждения области, а также организовали мастер-класс по вопросам лечения и лабораторной диагностики гемофилии на базе клинической лаборатории ЧОДКБ. Обучение провела руководитель лаборатории гемостаза Республиканского центра по лечению гемофилии ФГБУ «РосНИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России» Нина Климова.