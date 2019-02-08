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/ Выездная поликлиника ЧОДКБ начнет работу уже в эти выходные

Выездная поликлиника ЧОДКБ начнет работу уже в эти выходные

Всего в планах врачей 53 выезда.
сегодня в 18:45
  |  Общество

Первый в этом году выезд бригады мобильной поликлиники ЧОДКБ состоится уже в эти выходные. В течение всего года врачи будут отправляться в малые города и села области в выходные дни для осмотра маленьких пациентов.

Уже завтра, 9 февраля, врачи из Челябинска посетят Троицкий городской округ. А в следующую субботу выездная поликлиника примет ациентов в поселках Кундравы и Филимоново Чебаркульского района.

Как отметила главный врач ЧОДКБ Галина Киреева, выездная поликлиника работает уже более двадцати лет, а Челябинская область стала родоначальником подобной формы работы. По словам Галины Киреевой, главная цель — приближение высококвалифицированной медицинской помощи в самые отдаленные уголки области.

Не секрет, что в территориях не хватает детских врачей-специалистов, таких как нефролог, аллерголог, пульмонолог, гастроэнтеролог, ортопед, невролог и других. Чтобы попасть к ним на прием, родителям приходится везти детей в областной центр: отпрашиваться с работы, тратить время и средства. Благодаря выездной поликлинике, жители сельских районов смогут показать ребенка врачам узких специальностей, не выезжая в крупные населенные пункты. Нередко на выездах на прием к нашим специалистам попадают дети, у которых обнаруживаются заболевания, требующие дальнейшего обследования и лечения. Таким детям назначается плановая консультация или госпитализация в ЧОДКБ.— рассказала главный педиатр минздрава Челябинской области, главный врач ЧОДКБ Галина Киреева.

Состав бригад врачей формируется исходя из заявок от руководителей педиатрических служб. Нередки случаи, когда на выезд отправляются кандидаты медицинских наук, сотрудники кафедр Южно-Уральского государственного медицинского университета.

Осмотр доктора такого уровня — это помощь для местного врача в постановке клинического диагноза, разработке плана лечения и реабилитации. А для родителей — это решение проблем с обследованием детей с выявленной патологией, понятные и доступные рекомендации не только по лечению, но также и по вскармливанию, уходу за ребенком, профилактике анемии, рахита, сколиоза, эндокринной патологии. В состав бригад также включаются врачи функциональной и ультразвуковой диагностики, что существенно увеличивает эффективность осмотров. Такое обследование дает возможность уточнить предварительный диагноз, позволяет предоставить рекомендации по дальнейшему обследованию ребенка на базе ЧОДКБ. — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

В прошлом году врачи ЧОДКБ выезжали к своим пациентам 54 раза и осмотрели 35 800 детей. На этот год запланировано 53 выезда, в ряде территорий доктора будут принимать пациентов по два дня. Ознакомиться с полным графиком можно на сайте Министерства здравоохранения области.

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