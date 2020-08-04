Россельхознадзор объяснился, откуда взялся птичий грипп в Челябинской области

Зараженные трупы птиц были обнаружены в Увельском районе.

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Накануне в Увельском районе были найдены пят трупов птиц, среди которых были домашние и дикие утки и гуси. Они были отправлены на исследование, которое обнаружило в тушках присутствие птичьего гриппа H5N8.

Как сообщил заместитель руководителя Управления Россельхознадзора Игорь Доможиров, скорее всего, занос инфекции произошел с дикими перелетными птицами, являющимися естественным источником вируса в природе.

«Вирус подхватила домашняя птица местных жителей, которая находится на вольном содержании (то есть гуляет по улице, самостоятельно доходит до близлежащих водоемов). Сейчас в селе Песчаное, где и был зафиксирован очаг гриппа, ветеринарная служба субъекта проводит подворовый обход всех жителей для учета и выявления больной и павшей птицы. В соответствии с ветеринарными правилами, в очаге заболевания вся птица в личных подсобных хозяйствах должна быть уничтожена, даже если у нее нет клинических признаков заболевания», — сообщили в Россельхознадзоре по Челябинской области.

Теперь же на въезде и выезде из села установлены специальные дезинфицирующие барьеры. А в самом населенном пункте организовано место для сжигания павшей птицы. Ветеринарам также помогают сотрудники МЧС.

«Отметим, что все птицефабрики Челябинской области работают в режиме закрытого типа. Сотрудникам птицефабрик запрещено иметь дома на содержании любую домашнюю птицу (кур, гусей, попугаев) из-за возможного заноса инфекции на предприятие», — добавили в Россельхознадзоре.

Теперь сотрудники ведомства настоятельно рекомендуют всем сельчанам и фермерам перевести всю домашнюю птицу на безвыгульное содержание во избежание ее контакта с перелетной и дикой птицей. То есть их необходимо содержать только в своем дворе. И важно позаботиться о качестве корма для них.