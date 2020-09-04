Птичий грипп зафиксировали еще в одном районе Челябинской области

На этот раз заболевание появилось в деревне Теренкуль.

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В Челябинской области еще в одном районе зафиксировали вспышку птичьего гриппа. На этот раз больную пернатую обнаружили в деревне Теренкуль Октябрьского муниципального района.

«В личных подсобных хозяйствах граждан деревни Теренкуль выявлена больная птица. Работниками ветстанции были взяты анализы и направлены в ФГБУ „Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория“», — ссылаясь на управление ветеринарии министерства сельского хозяйства сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

На данный момент на территории района проводят противоэпидемические мероприятия, выставлены дезинфицирующие барьеры.

Жителям района и области напоминают, что заразиться птичьим гриппом может не только домашняя птица и скот, но и человек. Для избежания заражения домашних птиц гриппом, необходимо исключить их контакт с дикими птицами. Кроме того, в помещениях, где содержатся птицы, нужно регулярно проводить уборку. Также нужно показывать домашних птиц ветеринарному врачу для осмотра.