Любой междугородный транспорт станет бесплатным для жертв репрессий в Челябинской области

Закон был принят на заседании ЗСО.

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Жертвы политических репрессий из Челябинской области смогут выбрать любой междугородный транспорт для поездок по стране. Соответствующий документ сегодня, 29 октября, приняли депутаты регионального Законодательного собрания.



Проект предусматривает 100% возмещение расходов по оплате проезда. Возможность для реабилитированных действует один раз в год, но распространяется на любой вид междугородного транспорта: железнодорожный, водный, воздушный или автомобильный. В прошлой версии закона полное возмещение действовало только на поезда, а в районах, где этот вид сообщения не был доступен, на другие перевозки — но в размере 50% от стоимости проезда.

«Теперь же южноуральцы из числа реабилитированных лиц могут выбирать любой вид междугородного транспорта и получать компенсацию в 100-процентном размере. Единственное ограничение — не будут возмещаться расходы на билеты для проезда в условиях повышенной комфортности, а именно — в спальных вагонах поезда с двухместным купе и люкс, в салонах бизнес-класса всех типов самолетов и кают, а также в такси»,— рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Отметим, изменения в закон вступают в силу через десять дней после его опубликования. Сейчас в Челябинской области — 5 148 человек, признанных жертвами политических репрессий. 858 из них в прошлом году уже воспользовались правом на возмещение расходов. В этом году их 276, а на эти цели в бюджете региона предусмотрено 7,1 миллиона рублей.

Помимо компенсации проезда на междугородном транспорте, жертвы политических репрессий имеют право и на ежемесячную денежную выплату, которая составляет 1 600 рублей. Ей сейчас пользуются 10 657 человек. Также областным законодательством предусмотрено возмещение расходов, связанных с погребением реабилитированных лиц, в размере 5 000 рублей.