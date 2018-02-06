/ Росприроднадзор готовится к ухудшению питьевой воды в период паводка на Южном Урале

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Главный санитарный врач Челябинской области подписал постановление о необходимости усилить контроль за состоянием питьевой воды в период весеннего паводка. Документ за подписью Анатолия Семенова обращен к главам муниципальных образований Челябинской области.
Главам муниципальных образований рекомендовано принять меры по обеспечению бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения в период паводка, обеспечить качество воды, соответствующее гигиеническим нормативам. Особое внимание уделить водопроводам из поверхностных водоисточников, а также водопроводам из подземных источников, расположенных на территориях, подверженных потоплению. — говорится в постановлении ведомства.
В качестве возможных причин изменения запаха и цвета воды в южноуральской столице называется ухудшение качества водоисточника, недостаточная эффективность очистных сооружений. А в Копейске, помимо вышеназванных причин, рассматриваются большая протяженность магистрального водопровода и неудовлетворительное состояние разводящих сетей.