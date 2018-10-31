/ Росприроднадзор и Минэкологии объединятся для контроля за выбросами предприятий

В регионе обсудили систему квотирования.

Сразу после пресс-конференции с журналистами губернатор Борис Дубровский отправился на совещание по вопросам контроля за качеством воздуха. Участие в нем принимал руководитель Роспотребнадзора Виталий Курятников и первый заместитель минэкологии Яна Куприкова, а также руководитель центра экологического мониторинга Константин Лукьянов.

Совместно с федеральными ведомствами необходимо создать единую систему контроля за состоянием атмосферы, чтобы оперативно принимать решения по предприятиям-загрязнителям. Нужно выработать понятные и полезные для людей решения. Мы должны сделать так, чтобы качество воздуха в Челябинске реально улучшилось в целом и не ухудшалось при неблагоприятных метеорологических условиях. — сказал Борис Дубровский.

Нормировать выбросы решили еще в 2016 году, с этой инициативой губернатор обратился к президенту Р Ф Владимиру Путину. Законопроект рассматривает Госдума, идет доработка. Комплексные решения по региону вырабатывает министерство экологии Челябинской области.

Губернатором отмечена необходимость комплексного подхода и к системе мониторинга, и к принятию мер в отношении тех организаций, которые являются главными загрязнителями атмосферного воздуха, поэтому мы видим свою роль в развитии системы мониторинга и обеспечении достоверности данных. Глава региона поставил перед министерством экологии задачу сформировать систему комплексного оперативного взаимодействия с Росприродназдозором. — сообщила Яна Куприкова.

Улучшение экологической ситуации назвал приоритетной задачей Борис Дубровский. Об этом он сообщил на пресс-конференции с журналистами. Первым этапом по ее решению стало закрытие свалки, вторым будет как раз введение системы квотирования.