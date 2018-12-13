/ Росприроднадзор рассказал, как контролирует ситуацию с НМУ в Челябинске

Задействованы не только две передвижных лаборатории ФГБУ, но и беспилотники!

Из-за длительного периода неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) управление Росприроднадзора по Челябинской области продолжает проводить контрольно-надзорные мероприятия. Так, например, ведется проверка соблюдения режима, обеспечивающего снижение выбросов промышленными предприятиями, активно анализируются данные мониторинга с государственной сети наблюдения и данные передвижных постов ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Челябинской области.

Ежедневно проводятся рейдовые мероприятия с привлечением передвижной лаборатории филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Челябинской области. Для усиления контроля за предприятиями города Челябинска дополнительно привлечены передвижные лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» г. Екатеринбург и Курганской области, задействованы беспилотные летательные аппараты. Управлением по выявленным превышениям выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ведутся административные расследования. — отмечает Управление Росприроднадзора.

По результатам проверок было приостановлено действие разрешения на выбросы 4 предприятий. Одним из них стал Челябинский завод металлоконструкций, поскольку были выявлены нарушения условий разрешения на выбросы.

На ЧЗМК были выявлены непронормированные источники выбросов. Кроме того, по результатам анализа, проведенного управлением, проект предельно допустимых выбросов предприятия требованиям законодательства не соответствует. Эти факторы и послужили основанием для того, чтобы разрешение на выбросы предприятия было приостановлено. — прокомментировал ситуацию Владислав Коробкин, заместитель руководителя управления Росприроднадзора по Челябинской области.

Отметим, проверки все еще продолжаются, вопрос держат на особом контроле.