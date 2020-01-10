Экстренное совещание с промышленниками провели в Минэкологии Челябинской области

Режим НМУ продлен до вечера 10 января.

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В последние несколько дней в Челябинске и соседних городах установились неблагоприятные метеоусловия, из-за которых в воздухе скапливаются загрязняющие вещества. По данным областного гидрометцентра, НМУ 1 степени в Челябинске, Коркино, Златоусте, Карабаше продержатся до вечера сегодняшнего дня. В связи с этим надзорные органы усиленно контролируют промышленные предприятия.

«Нужно жёстче подходить к снижению выбросов, вы должны понимать, что если будете чадить, город наполнится выбросами. В ближайшее время надзорные ведомства проведут проверки на всех предприятиях, в зоне влияния которых были отмечены превышения. Я настаиваю на том, чтобы в период НМУ выбросы были снижены максимально», — сказал промышленникам министр экологии Сергей Лихачев.

В последние дни каникул в Министерстве экологии региона зафиксировано порядка 200 жалоб от жителей на туман и запах гари в воздухе. В праздничные выходные надзорные ведомства работали в усиленном режиме. Минэкологии и Росприроднадзор проверяли заводы, которые на период НМУ обязаны снижать выбросы на 15-20%. В городе функционируют 2 передвижные лаборатории и 11 стационарных постов мониторинга воздуха.

«Кроме плановых мероприятий, провели ряд дополнительных: остановили оборудование, снизили интенсивность работ, вывели из эксплуатации технику. Благодаря этому „Мечел-Кокс“ снизил выбросы на 45%. ЧМК уменьшил выбросы оксида железа на 28,8%, марганца и его соединений на 43,9%, диоксида азота на 49,8%, диоксида кремния на 30,8%. ПАО „Фортум“ снизил расход топлива по Челябинской ТЭЦ-2 и пересмотрел эксплуатации оборудования. До 7 января включительно прекратили производство на заводе Минплита, с 8 января количество работы понизили на 15%. Цинковый завод с 1 января работает меньше на 30%, с 7 числа временно прекращена работа 6-ой вальцпечи. На заводе „ТЕХНО“ до конца января отключены 2 тезнологические линии из 3», — прокомментировал начальник управления экологического просвещения Минэкологии Виталий Безруков.

Отдельно велась работа с животноводческими комплексами. Например, Сосновская птицефабрика «Равис» приостановила опалку свиных туш, а также продувку и чистку оборудования, сократила расход топлива на котельных и остановила вывоз сырья на поля.

9 января качество воздуха проверяли в Копейске и Новосинеглазово, поскольку с южной стороны Челябинска были замечены возгорания на свалке, часть из них уже устранили, с остальными ведется борьба. Зафиксированы и выбросы от нефтеперерабатываюих предприятий, законная деятельность которых сейчас проверяется.

На полетаевский полигон ТБО привезли спецтехнику на случай очагов возгорания, поставили дополнительную охрану. Принятые меры оказались кстати, так как на полигон завезли тлеющий мусор, из-за которого возник пожар. Силами МЧС его удалось устранить.