Не все предприниматели одинаково довольны: экопроверки промышленных гигантов под угрозой срыва

Генпрокуратора проверила жалобу о давлении на бизнес.

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Местный предприниматель пожаловался ведомству, что его деятельность притесняют. Факт по инициативе Юрия Чайки проверили, и, кажется, признали нарушения. Челябинские экологи возмущены таким выводом, ведь ситуация бьет в первую очередь по жителям региона.

Природоохранная деятельность прокуратуры стала объектом прокурорской проверки. Однако предпринимателю вряд ли удалось решить свои проблемы подобным поступком, суд вынес решение о взыскании с бизнесмена 70 миллионов рублей и штраф за незаконную деятельность.

Наш источник в проавоохранительных органах подтвердил эту информацию. Известно, что комиссия, проведенная генеральной прокуратурой считает неправильной практику, когда министерство экологии или Росприроднадзор выступают против промышленников совместно с прокуратурой. Там сочли, что прокуратура области выполняет лишнюю и не совсем свою работу: их задачи следить, как осуществляют проверки экологи, а не заниматься этим лично.

Москва забыла учесть тот факт, что многие годы одиночные визиты экологов не приносили никаких результатов, и только два года назад ситуация сдвинулась с мертвой точки. Именно тогда заводы попали под пристальное внимание Росприроднадзора. После согласованных между ведомствами проверок, промышленники поддались давлению и пошли на уступки: понижение выбросов в период НМУ, а также направление средств на поддержку экологической обстановки в регионе.

До 2017 года инспекторы из минэко могли часами ожидать на проходной, пока заводы тушили печи и маскировали нарушения. Когда Росприроднадзор взял промышленников «за горло», или за дымящие трубы, на некоторые предприятия приходилось пробиваться с ОМОНом и ФСБ. Тогда же владельцы дымящих агрегатов поняли, что в период НМУ их могут навестить в любой момент и стали снижать выбросы в атмосферу. А теперь генеральная прокуратура попрекает регион тем, что именно в НМУ ведомства идут с контрольной проверкой на предприятие.

В области уже есть положительные примеры влияния Росприроднадзора на владельцев заводов, когда промышленники вступают в соглашения с властями о снижении выбросов и направляют серьезные инвестиции в экологию.

В майских указах президента Владимира Путина Челябинск вошел в список городов с плохой экологией. Несколько лет назад градус кипения жителей достиг предела, люди не могли открывать в квартирах окна, чтобы проветрить, не то, что спокойно находиться на улице. С тех пор Челябинск стал объектом особого внимания Росприроднадзора. Власти региона теперь ведут деятельность в рамках нацпроекта «Экология», работа направлена на снижение концентрации вредных веществ в атмосферу на 30% в ближайшие годы.